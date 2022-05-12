Кремль прокомментировал вероятность столкновения НАТО и России

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о желании России и НАТО избежать прямого столкновения

Прямого столкновения НАТО и России хотят избежать все. Об этом в четверг, 12 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Об этом также неоднократно делали заявления и в НАТО, и я думаю, что самое главное — в Вашингтоне. В том числе на высшем уровне, такие заявления делал президент Байден. Это то, чего хотели бы избежать все», — объяснил он.

При этом он отметил, что власти прежде всего исходят из слов президента России Владимира Путина о том, что Москва даст «самый решительный ответ» тем, кто будет каким-то образом вмешиваться в специальную операцию на Украине.

Ранее стало известно, что президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин поддержали подачу заявки на вступление страны в Североатлантический альянс. По их словам, в случае вступления в НАТО Финляндия повысит свои оборонные возможности и усилит альянс.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).