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Кремль заявил о нежелании Запада предотвращать операцию России на Украине

Песков заявил, что Москва предприняла все действия, чтобы не начинать спецоперацию

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Еще до начала специальной операции России на Украине президент Владимир Путин и в целом власти страны предприняли действия для того, чтобы этой операции не было, но с Москвой не захотели разговаривать. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 12 мая, приводит ТАСС.

В частности, отметил он, российская сторона пыталась обсудить гарантии своей безопасности, но ее не стали слушать. Пресс-секретарь президента отметил также, что за последние два месяца Запад не пытался предотвратить происходящее: действий по возобновлению диалога между Россией и США не было.

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Песков подчеркнул, что Москва готова дать самый решительный ответ, если какая-то сторона попытается влезть в спецоперацию на Украине.

О начале спецоперации стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин пояснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

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Евгения Куликова
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