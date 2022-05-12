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Шлеменко прокомментировал предстоящий бой с Исмаиловым

Шлеменко заявил, что предстоящий бой с Исмаиловым станет для него самым громким в России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко прокомментировал предстоящий бой с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Его слова приводит РИА Новости.

37-летний боец заявил, что поединок станет для него самым громким в российских промоушенах. «Что нас с Магой объединяет? Мы выбрали российский рынок, мы его раскачали, подняли — извините, конкурентов у нас пока нет», — рассказал Шлеменко.

35-летний Исмаилов также высказался о будущей схватке. «Каждое мое новое противостояние ярче предыдущего. Шлеменко — другой уровень, другое имя», — поделился боец.

Ранее 12 мая стало известно, что спортсмены подписали контракт на бой в промоушене Russian Cagefighting Championship (RCC). Отмечается, что он может состояться 27 августа на турнире в Екатеринбурге.

Шлеменко принял вызов Исмаилова 18 декабря. Бойцы договорились провести поединок в 2022 году.

На счету Шлеменко 63 победы при 13 поражениях, еще один бой признан несостоявшимся. В активе Исмаилова 17 побед и три поражения, один поединок закончился ничьей.

Дарья Коршунова
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