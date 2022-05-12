Жалобу бывшего депутата Госдумы на приговор по мошенничеству отклонили

Бывшему депутату Госдумы в Мосгорсуде утвердили приговор на семь лет за мошенничество

Приговор бывшему депутату Госдумы IV и V созывов Вадиму Варшавскому утвердили в Мосгорсуде: его жалобу на вердикт отклонили. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, Замоскворецкий суд в сентябре 2021 года признал Варшавского виновным в мошенничестве в особо крупном размере в связи с хищением 2,5 миллиарда рублей у банка «Петрокоммерц» и дал подсудимому семь лет колонии. Варшавский пытался обжаловать приговор, но жалоба защиты на приговор суда первой инстанции была отклонена.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил требование истца, ПАО «Национальный банк "Траст"». С Варшавского взыскали более восьми миллиардов рублей, также на него возложили оплату госпошлины в размере 60 тысяч рублей.

Бывшего депутата Вадима Варшавского задержали в Москве по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей из банка «Петрокоммерц» весной 2018 года — полицейские установили, что фигурант совместно с соучастниками разработал план по завладению деньгами учреждения, основанный на заключении кредитного договора.