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Ягудин ответил пожелавшему получить завоеванное Россией золото ОИ-2022 фигуристу

Ягудин посоветовал Чжоу обыграть российских фигуристов, чтобы получить золотые медали ОИ
Алексей Ягудин

Алексей Ягудин. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин ответил американскому фигуристу Винсенту Чжоу, пожелавшему для своей команды завоеванное Россией золото командного турнира Игр-2022. Его слова приводит Sport24.

«Они там не хотят сначала просто обыграть сборную России? Желать можно все, что угодно. Но чтобы получить золотые медали или хотеть их получить, надо сначала обыграть нашу команду», — посоветовал американцу Ягудин. Он подчеркнул, что на данный момент превзойти российских фигуристов невозможно, потому что они сильнейшие в мире.

Ранее 12 мая Чжоу заявил, что сборная США, завоевавшая серебро, должна получить золото вместо российской команды. «Мы готовы ждать неделю, две, полгода, четыре года. Но кто знает. Это зависит не от нас», — поделился он.

Международный олимпийский комитет принял решение отказаться от проведения церемонии награждения на фоне скандала с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой, выступавшей за сборную России в командном турнире. Спортивный арбитражный суд принял сторону спортсменки: результаты российской команды не были аннулированы, а сама фигуристка продолжила выступления в личном первенстве Олимпиады, где заняла четвертое место.

Дарья Коршунова
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