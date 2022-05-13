В Северной Осетии запустят производство кальвадоса

Предприятие Северной Осетии планирует запустить производство кальвадоса

В Северной Осетии местное предприятие «Казачий хутор» планирует запустить производство кальвадоса. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на главу республики Сергея Меняйло.

По словам Меняйло, агропредприятие уже построило плодохранилище и цех по производству тары, а также получило землю под сады. «Дальше в перспективе мы с ними обговорили строительство цеха по производству кальвадоса, это пока в планах», — пояснил глава Северной Осетии.

Кроме того, добавил он, «Казачий хутор» озвучивал планы о строительстве отдельного цеха по производству консервированных соков. При этом сроки реализации всех проектов Меняйло не уточнил.

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