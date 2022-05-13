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Спорт

FIA определилась с наказанием показавшему скандальный жест российскому гонщику

Показавший скандальный жест 15-летний российский гонщик избежал длительной дисквалификации
Артем Северюхин

Артем Северюхин. Кадр: FIA

Международная автомобильная федерация (FIA) вынесла решение в отношении 15-летнего российского гонщика Артема Северюхина, показавшего скандальный жест во время награждения на чемпионате Европы по картингу. Об этом сообщает GP Fans со ссылкой на официальное заявление организации.

В FIA определились с наказанием для спортсмена — он постфактум дисквалифицирован только с первого этапа европейского первенства в Португалии, который стал для него победным. Длительного отстранения Северюхин избежал.

Инцидент со спортсменом, выступавшим на чемпионате Европы по картингу с итальянской лицензией, произошел 10 апреля. Северюхин, стоя на пьедестале почета, дважды ударил себя кулаком в грудь, после чего вытянул правую руку вперед с раскрытой ладонью.

Гонщик объяснил, что так он благодарил команду и своих родных из России, а его жест неверно истолковали. Спортсмен был лишен спортивной лицензии от Автомобильного клуба Италии.

Алексей Гусев
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FIA определилась с наказанием показавшему скандальный жест российскому гонщику
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