FIA определилась с наказанием показавшему скандальный жест российскому гонщику

Показавший скандальный жест 15-летний российский гонщик избежал длительной дисквалификации

Международная автомобильная федерация (FIA) вынесла решение в отношении 15-летнего российского гонщика Артема Северюхина, показавшего скандальный жест во время награждения на чемпионате Европы по картингу. Об этом сообщает GP Fans со ссылкой на официальное заявление организации.

В FIA определились с наказанием для спортсмена — он постфактум дисквалифицирован только с первого этапа европейского первенства в Португалии, который стал для него победным. Длительного отстранения Северюхин избежал.

Инцидент со спортсменом, выступавшим на чемпионате Европы по картингу с итальянской лицензией, произошел 10 апреля. Северюхин, стоя на пьедестале почета, дважды ударил себя кулаком в грудь, после чего вытянул правую руку вперед с раскрытой ладонью.

Гонщик объяснил, что так он благодарил команду и своих родных из России, а его жест неверно истолковали. Спортсмен был лишен спортивной лицензии от Автомобильного клуба Италии.