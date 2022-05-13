Афганистан заявил о планах закупать газ и нефть у России

Представитель Афганистана Гарвал заявил о намерении Кабула закупать у России газ и нефть

Афганистан намерен расширять сотрудничество с Россией. В планах у Кабула — закупать российский газ и нефть, афганские власти готовы подписать конкретные соглашения. Об этом заявил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал, сообщает РИА Новости

«У нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов. Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях. Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это то, в чем нуждается наша страна в первую очередь», — заявил представитель.

Временный поверенный в делах Афганистана в Москве от правительства «Талибана» (запрещенное в РФ движение, признано террористическим) Джамал Насир Гарвал начал работу и приступил к исполнению обязанностей 29 апреля. В МИД России назначение афганского дипломата назвали шагом «на пути к возобновлению полноценных двусторонних дипломатических контактов».