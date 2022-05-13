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Спорт

Российский футболист назвал преимущества жизни в России над США

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук заявил, что к жизни в США тяжело привыкнуть
Игорь Лещук

Игорь Лещук. Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук назвал преимущества жизни в России над США. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что в США проблемно оплачивать налоги и найти рестораны с качественной едой и обслуживанием. Также он посчитал, что американцы ведут себя неискренне, постоянно улыбаясь. «Тяжело в Америке привыкнуть ко всему. Все не как у нас, непривычно. Приезжать в этот мир на две недели интересно. Но если жить в США, быстро устанешь от этого», — подчеркнул 26-летний россиянин.

Лещук является воспитанником «Динамо». Он дебютировал за основную команду 10 мая 2017 года в 36-м туре Футбольной национальной лиги.

В декабре прошлого года российский вратарь ЦСКА Илья Помазун, арендованный «Уралом», рассказал об отношении к США. 25-летний футболист заявил, что не стал бы переезжать в Штаты, так как менталитет американцев слишком отличается от российского.

Анастасия Борисова
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