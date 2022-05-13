Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Сочи
0:0
2-й тайм
live
Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|29-й тур
УНИКС
16:10
1-я четверть
live
Зенит
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Зенит-мол.
3:3
Завершен
Рубин-мол.
Россия - М-лига|Группа I. 27-й тур
Германия
0:0
1-й период
live
Канада
ЧМ-2022|Группа A
Спорт

Бой Мэйуэзера отменили из-за смерти президента ОАЭ

Бой Флойда Мэйуэзера против Дона Мура отменили из-за смерти президента ОАЭ

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Выставочный бой с участием американского боксера Флойда Мэйуэзера отменен из-за смерти президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида. Об этом сообщает Mirror.

В стране начиная с пятницы, 13 мая, объявлен 40-дневный траур, который не предусматривает проведения развлекательных мероприятий. Соперником американца должен был стать его соотечественник Дон Мур.

Бой в рамках турнира Global Titans был запланирован на субботу, 14 мая. Встреча должна была состояться на вертолетной площадке отеля «Бурдж Эль-Араб», больше известного как «Парус». Поединок перенесут, а о новой дате объявят в ближайшее время.

Президент ОАЭ скончался после продолжительной болезни на 74-м году жизни. В 2014-м он перенес инсульт и операцию на сердце, после чего редко появлялся на публике и фактически перестал управлять страной.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Польша предложила новый вариант ввода силовиков на Украину
Стрижка японских принцесс стала новым трендом благодаря TikTok
Звонок президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца оценили
Российские депутаты пожаловались главе ВГТРК на Владимира Соловьева
Российский курьер спас семью с ребенком из горящего автомобиля и попал на видео
Крупнейший туроператор оценил динамику роста цен в отелях Турции
Пенсионеры продали дом и отправились в кругосветку на круизом лайнере
Названы самые подорожавшие типы жилья в Новой Москве
Зеленский предложил пересмотреть запрет символики российской спецоперации
Шольц отказался принимать «навязанный» Россией мир на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.