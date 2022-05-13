Бой Мэйуэзера отменили из-за смерти президента ОАЭ

Бой Флойда Мэйуэзера против Дона Мура отменили из-за смерти президента ОАЭ

Выставочный бой с участием американского боксера Флойда Мэйуэзера отменен из-за смерти президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида. Об этом сообщает Mirror.

В стране начиная с пятницы, 13 мая, объявлен 40-дневный траур, который не предусматривает проведения развлекательных мероприятий. Соперником американца должен был стать его соотечественник Дон Мур.

Бой в рамках турнира Global Titans был запланирован на субботу, 14 мая. Встреча должна была состояться на вертолетной площадке отеля «Бурдж Эль-Араб», больше известного как «Парус». Поединок перенесут, а о новой дате объявят в ближайшее время.

Президент ОАЭ скончался после продолжительной болезни на 74-м году жизни. В 2014-м он перенес инсульт и операцию на сердце, после чего редко появлялся на публике и фактически перестал управлять страной.