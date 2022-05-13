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В Молдавии заявили об оплате российского газа в евро

Глава «Молдовагаза» Чебан заявил, что Кишинев платит за российский газ в евро

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Распределительное предприятие «Молдовагаз» в настоящее время оплачивает российский газ в евро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью председателя правления предприятия Вадима Чебана телеканалу RTR Moldova.

«Сейчас мы платим в евро. Раньше платили в основном в долларах, хотя по договору могли платить и в рублях, и в евро. Были случаи, когда мы платили в рублях, если возникали проблемы с долларами. С 1 мая мы не можем оплачивать в долларах — только в рублях и в евро», — рассказал он.

По словам Чебана, «Молдовагаз» не получал от «Газпрома» уведомление о переходе на расчеты в рублях, поскольку Молдавия не признана Россией «недружественной страной».

Представитель молдавского предприятия заверил, что в настоящее время Кишинев осуществляет все текущие платежи по графику.

Ранее 13 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал естественным требование России к Молдавии вернуть долги за газ. «Если товар поставляется, он должен оплачиваться», — подчеркнул он.

Накануне, 11 мая, президент Молдавии Майя Санду заявила, что Москва не должна настаивать на возвращении средств за топливо, потребленное страной в сложный экономический период. Она отметила также, что «долги копились с 1994 года», но все это время их возмещения не требовали.

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Марина Совина
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