Кремль оценил требование России к Молдавии вернуть долги за газ

Песков назвал естественным требование России к Молдавии вернуть долги за газ

Желание российского «Газпрома» получить от Молдавии задолженность за газ естественное и не имеет никакой политической подоплеки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 13 мая, приводит РИА Новости.

«Если товар поставляется, он должен оплачиваться», — сообщил пресс-секретарь президента России, оценивая соответствующее требование компании.

Ранее в мае президент Молдавии Майя Санду заявила, что Москва не должна настаивать на возвращении средств за топливо, потребленной страной в сложный экономический период. Она отметила также, что «долги копились с 1994 года», но все это время их возмещения не требовали.