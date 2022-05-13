Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль оценил требование России к Молдавии вернуть долги за газ

Песков назвал естественным требование России к Молдавии вернуть долги за газ

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Желание российского «Газпрома» получить от Молдавии задолженность за газ естественное и не имеет никакой политической подоплеки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 13 мая, приводит РИА Новости.

«Если товар поставляется, он должен оплачиваться», — сообщил пресс-секретарь президента России, оценивая соответствующее требование компании.

Ранее в мае президент Молдавии Майя Санду заявила, что Москва не должна настаивать на возвращении средств за топливо, потребленной страной в сложный экономический период. Она отметила также, что «долги копились с 1994 года», но все это время их возмещения не требовали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Страны G7 собрались предоставить Украине 30 миллиардов евро
Бывшего офицера ФСБ приговорили к 13 годам за госизмену
Зеленский раскритиковал Макрона
Конгрессмен США призвал «не посылать и цента» Украине
Ричард Гир продаст кабриолет Jaguar 23-летней давности за два миллиона рублей
Кремль оценил требование России к Молдавии вернуть долги за газ
Звягинцев впервые рассказал о тяжелой болезни
Американская Astra разработает новую ракету
Россиянин совершил суицид в отделе полиции
Российская лыжница сделала предложение шокированному ее поведением норвежцу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.