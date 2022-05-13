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В Крыму назвали сценарии будущего Украины

Глава парламента Крыма допустил объединение южных регионов Украины в союзное государство

Фото: РИА Новости

Председатель крымского парламента Владимир Константинов допустил, что южные украинские регионы, которые находятся под контролем Вооруженных сил (ВС) России, могут объединиться в союзное государство. Такой сценарий он назвал в эфире «Соловьев. LIVE».

«Возможно объединение всех регионов в рамках союзного государства. Формат юридически существует, он удачный и удобный», — отметил глава крымского парламента, добавив, что будущее находящихся под контролем ВС РФ регионов неразрывно связано с Россией.

Парламентарий допустил и другой сценарий — создание отдельных республик по примеру ДНР и ЛНР. На фоне «умирания украинской государственности» это более чем реально, подчеркнул Константинов.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что лучшая защита для Херсонской области и других южных регионов Украины — это их самоопределение в вопросах либо формирования республик, либо вхождения в состав России.

11 мая замглавы Херсонской областной военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов сообщил, что руководство области хочет обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав РФ.

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Сергей Истомин
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