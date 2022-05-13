Названо условие предоставления данных о биолабораторях на Украине Совбезу ООН

Небезня: РФ даст Совбезу ООН материалы о биолабораторях на Украине по завершении работ

Россия представит Совету Безопасности ООН данные для расследования деятельности биолабораторий на Украине, когда работа по их сбору будет завершена. Такое условие назвал постоянный представитель страны при организации Василий Небензя. Его слова в пятницу, 13 мая, приводит ТАСС.

Постпред РФ отметил также, что США специально блокируют режим конвенции по биологическому и токсинному оружию.

По словам Небензи, у Москвы есть подтверждение того, что американские ученые из лаборатории в Мерефе проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах психиатрической больницы №3 в Харькове. Аналогичные опыты проводились и в психбольнице в селе Стрелечье Харьковской области.

В конце апреля сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) установил причастных к созданию биолабораторий на Украине граждан США. В частности, речь шла о представителях Министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков. Уточнялось также, что о расследовании обстоятельств ведения на территории страны научных разработок по созданию элементов биологического оружия доложено председателю СКР Александру Бастрыкину.

О секретной военно-биологической деятельности США на Украине стало известно в ходе специальной операции России, которая началась 24 февраля.