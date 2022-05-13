Президент Южной Осетии назвал референдум судьбоносным шагом

Президент Южной Осетии Бибилов назвал референдум об объединении с РФ судьбоносным шагом

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что решение о проведении 17 июля референдума о об объединении республики с Россией является »судьбоносным шагом». Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Мы сделали это! Мы сделали судьбоносный шаг — мы идем домой, мы идем в Россию», — написал Бибилов.

По словам главы республики, он сдержал слово перед лицом народа и гордится тем, что является участником этого процесса. Он напомнил, что Южную Осетию и Россию связывают не только партнерство или дружба, но и общая история.

«Это скорее доверительные отношения двух братьев, где старший брат всегда поймет и поддержит словом и делом, а младший будет чтить и помогать старшему. Пришло время объединиться раз и навсегда. Стать сильнее в этом теперь уже официальном союзе», — сказал президент.

Ранее Верховный суд Южной Осетии рассмотрел пакет документов по референдуму и вынес положительное решение. «Было сегодня заседание Верховного суда, они единогласно приняли это решение, вернули [пакет документов президенту]. И он подписал», — рассказали в администрации.