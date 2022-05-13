Верховный суд Южной Осетии вынес решение по референдуму об объединении с Россией

Верховный суд Южной Осетии принял решение о проведении референдума об объединении с РФ

Верховный суд Южной Осетии рассмотрел пакет документов по референдуму об объединении республики с Россией и вынес положительное решение. Об этом ТАСС сообщили в администрации президента республики.

«Было сегодня заседание Верховного суда, они единогласно приняли это решение, вернули [пакет документов президенту]. И он подписал», — рассказали в администрации.

Ранее стало известно, что Центризбирком (ЦИК) Южной Осетии утвердил и направил главе государства пакет документов по вопросу проведения референдума о присоединении республики к России. Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил дату референдума о вхождении республики в состав России. Он состоится 17 июля.

30 марта Бибилов сообщил о планах республики в ближайшее время провести референдум о вхождении в состав России. По его мнению, жители РЮО поддержат такое решение.

8 мая действующий лидер Южной Осетии признал поражение в президентских выборах. При этом новый глава республики Алан Гаглоев подтвердил курс на объединение с Россией.