Стала известна дата референдума о вхождении Южной Осетии в состав России

Глава РЮО Бибилов назначил референдум о вхождении Южной Осетии в состав России на 17 июля

Действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил дату референдума о вхождении республики в состав России. Он состоится 17 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте президента РЮО.

Отмечается, что Бибилов подписал указ, руководствуясь «историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией и в соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции РЮО». Указ вступил в силу со дня подписания.

Ранее стало известно, что Центризбирком (ЦИК) Южной Осетии утвердил и направил главе государства пакет документов по вопросу проведения референдума о присоединении республики к России. Постановление также будет направлено в парламент республики, опубликовано в местных периодических печатных изданиях и на сайте комиссии.

30 марта Бибилов сообщил о планах республики в ближайшее время провести референдум о вхождении в состав России. По его мнению, жители РЮО поддержат такое решение. 8 мая действующий лидер Южной Осетии признал поражение в президентских выборах. При этом новый глава республики Алан Гаглоев подтвердил курс на объединение с Россией.