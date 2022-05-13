Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР пресекли попытку прорыва украинских военных в район Рубежного

НМ ЛНР сообщила о пресечении попытки прорыва украинских военных в район Рубежного

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Украинские военные предприняли попытку прорыва в район города Рубежное. Об этом Народная милиция Луганской народной республики (НМ (ЛНР) сообщает в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что благодаря слаженным действиям подразделений НМ ЛНР попытка прорыва украинских военных была пресечена.

Отмечается также, что силами республики была полностью зачищена промышленная зона Рубежного.

12 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Южное в Луганской народной республике (ЛНР). До этого, 11 мая, он заявлял, что Южное было взято под контроль вместе с селом Воеводовка и поселками Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Латвии назвал Балтийское море территорией НАТО
Лавров заявил о сомнениях в безобидности вступления Украины в ЕС
Еврокомиссия назвала главные недостатки европейских армий
Российские клубы обратились в CAS из-за отстранения от еврокубков
В России выявили 4896 случаев коронавируса
Мужчина сделал предложение возлюбленной в необычном месте и подвергся критике
Россия уничтожила нефтезавод для обеспечения военной техники ВСУ под Полтавой
Названы самые популярные зарубежные направления у россиян в мае
Минобороны отчиталось об уничтожении 15 пунктов управления ВСУ
Крупнейшая судоходная компания России продала часть флота из-за долгов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.