В ЛНР пресекли попытку прорыва украинских военных в район Рубежного

НМ ЛНР сообщила о пресечении попытки прорыва украинских военных в район Рубежного

Украинские военные предприняли попытку прорыва в район города Рубежное. Об этом Народная милиция Луганской народной республики (НМ (ЛНР) сообщает в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что благодаря слаженным действиям подразделений НМ ЛНР попытка прорыва украинских военных была пресечена.

Отмечается также, что силами республики была полностью зачищена промышленная зона Рубежного.

12 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Южное в Луганской народной республике (ЛНР). До этого, 11 мая, он заявлял, что Южное было взято под контроль вместе с селом Воеводовка и поселками Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник.