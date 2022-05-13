Россиян предупредили о последствиях резкого снижения давления при гипертонии

Кардиолог Серебрянский заявил, что резкое снижение давления может привести к отказу почек

Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский заявил, что резкое снижение артериального давления может привести к опасным последствиям для здоровья. Его слова передает «Москва 24».

Медик предупредил россиян, что давление может резко упасть по многим причинам, среди которых — кровотечение, анафилактический шок после приема лекарств, вызвавших аллергию, бесконтрольный прием мочегонных и гипотензивных препаратов при гипертонии. Серебрянский рекомендовал ответственно подходить к назначенной кардиологом схеме лечения, чтобы избежать резких скачков давления. «Перебор снижающих давление лекарственных препаратов, зачастую несовместимых или однонаправленных без измерения давления, то есть на авось, по самочувствию, что некоторые больные и делают, конечно, может привести к резкому падению давления. Вплоть до обморочного состояния и потери сознания», — объяснил Серебрянский.

Резкое падение давления, по словам кардиолога, опасно и может привести к серьезным последствиям для здоровья. В первую очередь из-за стремительного ухудшения кровоснабжения страдает питание головного мозга и сердца. Это, в свою очередь, может стать причиной инсульта или инфаркта миокарда. Кроме того, если резко снизившееся артериальное давление не удастся восстановить в течение долгого времени, могут отказать почки и серьезно нарушится работа печени.

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