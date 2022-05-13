Звонок президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца оценили

Политолог Коньков не увидел прорывных решений в разговоре Владимира Путина и Олафа Шольца

Телефонные разговоры между президентами стран Европы и российским главой будут продолжаться по мере развития ситуации на Украине. Сегодняшний звонок президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца примечателен только тем, что он состоялся. Так оценил разговор между двумя лидерами кандидат политических наук Александр Коньков. Он считает, что прорывных решений принято не было. В беседе с «Лентой.ру» политолог рассказал о переговорной линии России и Европы.

Разговор состоялся

13 мая Владимир Путин по инициативе немецкой стороны обсудил по телефону гуманитарную ситуацию на Украине с Олафом Шольцем.

Звонок оказался примечательным только тем, что он состоялся. Прорывных решений пока не намечается Александр Коньков политолог

«Сегодняшний разговор с Шольцом был и о гуманитарных коридорах, но ситуация с ними меняется. Мы знаем со слов самих украинцев, что все гуманитарные задачи по части выпуска мирного населения выполнены. Сейчас идет торг за то, чтобы выпустили иностранных военных, которые там в определенном количестве присутствуют», — сказал политолог.

Локомотив Евросоюза

Александр Коньков убежден, что телефонные разговоры между лидером России и его коллегами из европейских стран будут продолжаться по мере развития ситуации на Украине. Главным локомотивом ЕС в этом вопросе выступают Берлин и Париж.

«Традиционно Германия и Франция были локомотивами внешнеполитической линии Евросоюза. Они были странами-участницами "нормандского формата". Определенная инерция продолжается. Хотя именно Франция и Германия продемонстрировали свою слабость, которая привела к развалу Минских договоренностей. Но действительно и Германия, и Франция продемонстрировали способность выслушивать и общаться на равных с Российской Федерацией, а не пытаться диктовать условия», — считает он.

Французская тишина

Политолог думает, что тишина с французской стороны скоро прервется. И президент страны Эмманюэль Макрон свяжется с главой России Владимиров Путиным.

Я не исключаю, что после Шольца через некоторое время будет звонить и Макрон. Собственно, звонят они по одному и тому же поводу, звонят они по поводу Мариуполя. Предлагают пойти на встречу военным и выпустить их Александр Коньков политолог

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что Франция и ФРГ хотят довести до конца переговоры России и Украины ради достижения мира.