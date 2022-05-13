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Задержанному за халатность замглавы города Уяра запретили выходить из дома ночью

Задержанному по делу о 233 сгоревших домах замглавы Уяра запретили посещать администрацию

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

Задержанному по делу о халатности вице-мэру Уяра избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю Юлия Арбузова.

По ее словам, чиновнику запретили выезжать из Красноярского края, выходить из дома в ночное время (с 22:00 до 7:00), общаться со свидетелями, пользоваться телефоном и посещать администрацию.

Ранее сообщалось, что речь идет о 28-летнем замглавы города Артеме Швеце. По данным следствия, он отвечал за обеспечение пожарной безопасности и контроль за благоустройством. Накануне ЧП он проигнорировал письмо о необходимости убрать места распространения сухостоя и скопления мусора и не принял мер к ликвидации опасной свалки с бытовыми отходами. В результате 7 мая в городе произошел пожар, из-за которого было уничтожено 233 жилых дома.

7 мая губернатор Красноярского края Александр Усс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за лесных пожаров.

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Елизавета Новикова
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