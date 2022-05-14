Футболисты «Манчестер Юнайтед» устроили драку на кулаках на тренировке

Два ветерана МЮ устроили драку на кулаках, тренер Рангник досрочно завершил тренировку

Два ветерана «Манчестер Юнайтед» устроили драку во время тренировки. Об этом стало известно The Sun.

Инцидент произошел в четверг, 12 мая. По информации источника, футболисты набросились друг на друга с кулаками во время занятий на базе клуба в Каррингтоне. Игроков, чьи имена не называются, разняли, а главный тренер Ральф Рангник был вынужден досрочно завершить тренировку.

Рангник покинет пост главного тренера «красных дьяволов» в конце сезона. Его сменит нидерландский специалист Эрик Тен Хаг, контракт с которым рассчитан до июня 2025 года.

12 мая матч 30-го тура группы 1 второго дивизиона Футбольной национальной лиги между «Ессентуками» и ростовским СКА завершился массовой дракой. СКА одержал победу в гостях со счетом 2:1, однако соперники остались недовольны результатом и начали спорить с арбитром. Конфликт перерос в драку с участием футболистов и сотрудников обеих команд. Затем один из игроков «Ессентуков», услышав оскорбления с трибун, пнул мяч в сторону фанатов СКА, чем спровоцировал потасовку с болельщиками ростовской команды.