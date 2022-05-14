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Футболисты «Манчестер Юнайтед» устроили драку на кулаках на тренировке

Два ветерана МЮ устроили драку на кулаках, тренер Рангник досрочно завершил тренировку

Фото: motivio via www.imago-images.de / Globallookpress.com

Два ветерана «Манчестер Юнайтед» устроили драку во время тренировки. Об этом стало известно The Sun.

Инцидент произошел в четверг, 12 мая. По информации источника, футболисты набросились друг на друга с кулаками во время занятий на базе клуба в Каррингтоне. Игроков, чьи имена не называются, разняли, а главный тренер Ральф Рангник был вынужден досрочно завершить тренировку.

Рангник покинет пост главного тренера «красных дьяволов» в конце сезона. Его сменит нидерландский специалист Эрик Тен Хаг, контракт с которым рассчитан до июня 2025 года.

12 мая матч 30-го тура группы 1 второго дивизиона Футбольной национальной лиги между «Ессентуками» и ростовским СКА завершился массовой дракой. СКА одержал победу в гостях со счетом 2:1, однако соперники остались недовольны результатом и начали спорить с арбитром. Конфликт перерос в драку с участием футболистов и сотрудников обеих команд. Затем один из игроков «Ессентуков», услышав оскорбления с трибун, пнул мяч в сторону фанатов СКА, чем спровоцировал потасовку с болельщиками ростовской команды.

Дарья Коршунова
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