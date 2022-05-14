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Спорт

В РФС оценили вероятность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола

Глава РФС Дюков заявил, что вариант перехода в Азиатскую конфедерацию не рассматривается

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил вероятность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Его цитирует РИА Новости.

«Мы такой вариант не рассматриваем, мы являемся членами [Союза европейских футбольных ассоциаций] УЕФА и ими остаемся», — заявил он. Глава РФС подчеркнул, что слухи об исключении России из членов УЕФА не имеют под собой никакого основания.

Ранее 14 мая президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию. «Считаю, что, если это случится, российский футбол откатится на 100 лет назад», — заявил он. Глава УЕФА отметил, что эта идея исходит от какого-то политика, а не от РФС.

2 мая УЕФА принял решение об участии российских команд в турнирах в сезоне-2022/2023. Российские футбольные клубы отстранили от еврокубков, а сборную страны исключили из Лиги наций. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.

Дарья Коршунова
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