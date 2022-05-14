Глава УЕФА высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Чеферин заявил, что переход в конфедерацию Азии откатит российский футбол на 100 лет назад

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Его цитирует COPE со ссылкой на агентство STA.

«Считаю, что, если это случится, российский футбол откатится на 100 лет назад», — заявил он. Глава УЕФА подчеркнул, что эта идея исходит от какого-то политика, а не от РФС.

Ранее в РФС оценили возможный переход из УЕФА в АФК. «Мы видим себя в семье Международной федерации футбола (ФИФА), в части УЕФА. И будем смотреть, как развивается ситуация», — рассказал заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов. Он назвал разговоры о возможном переходе в АФК фантазиями и низко оценил вероятность подобного развития событий.

2 мая УЕФА принял решение об участии российских команд в турнирах в сезоне-2022/2023. Российские футбольные клубы отстранили от еврокубков, а сборную страны исключили из Лиги наций. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.