Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров заявил об использовании Западом «прямого грабежа» в отношении России

Глава МИД Лавров обвинил Запад в прямом грабеже России

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Среди применяемых Западом антироссийских мер оказались приемлемы любые враждебные действия, включая прямой грабеж. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС в субботу, 14 мая.

«Политкорректность, приличия, правила, а с ними и правовые нормы просто отброшены, применяется культура отмены всего русского, разрешены любые враждебные действия против нашей страны, включая прямой грабеж», — отметил он.

Министр посетовал, что на Западе травле подвергаются российские деятели культуры, искусства, спортсмены, ученые, бизнесмены, а также простые российские граждане.

При этом, дипломатам, по его словам, «часто приходится трудиться в экстремальных условиях, иногда с риском для здоровья и жизни». Лавров напомнил, что столь массовой синхронной высылки российских дипломатов не было «даже в самые мрачные годы холодной войны».

«Это, конечно, разрушает общую атмосферу отношений с Западом, но, с другой стороны, высвобождает и силы, и ресурсы человеческие прежде всего для работы на тех направлениях, с которыми действительно нужно связывать будущее развитие нашей страны», — заметил глава МИД России.

Также Лавров пообещал, что на Западе ощутят последствия гибридной войны против России. По его словам, Москва делала все возможное, чтобы избежать столкновения, но «вызов уже брошен».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Захарова оценила заявления ФРГ о глобальном голоде из-за ситуации на Украине
Придуман новый формат чемпионата России по футболу из-за санкций УЕФА
Сборник комиксов по фильму «Брат» выпустят в августе
Отоларинголог предупредил об опасных последствиях насморка
Захарова упрекнула США в блокировке российских СМИ
Минобороны показало кадры уничтожения переправы ВСУ через Северский Донец
Политолог связал коррупцию в США с блокировкой военной помощи Украине
«Американской империи» предрекли падение из-за военной поддержки Украины
Москвичи вспомнили очередь за сувенирами в Лужниках в СССР
В Белгородской области ответили на заявления об эвакуации на границе с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.