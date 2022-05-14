Лавров заявил об использовании Западом «прямого грабежа» в отношении России

Глава МИД Лавров обвинил Запад в прямом грабеже России

Среди применяемых Западом антироссийских мер оказались приемлемы любые враждебные действия, включая прямой грабеж. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС в субботу, 14 мая.

«Политкорректность, приличия, правила, а с ними и правовые нормы просто отброшены, применяется культура отмены всего русского, разрешены любые враждебные действия против нашей страны, включая прямой грабеж», — отметил он.

Министр посетовал, что на Западе травле подвергаются российские деятели культуры, искусства, спортсмены, ученые, бизнесмены, а также простые российские граждане.

При этом, дипломатам, по его словам, «часто приходится трудиться в экстремальных условиях, иногда с риском для здоровья и жизни». Лавров напомнил, что столь массовой синхронной высылки российских дипломатов не было «даже в самые мрачные годы холодной войны».

«Это, конечно, разрушает общую атмосферу отношений с Западом, но, с другой стороны, высвобождает и силы, и ресурсы человеческие прежде всего для работы на тех направлениях, с которыми действительно нужно связывать будущее развитие нашей страны», — заметил глава МИД России.

Также Лавров пообещал, что на Западе ощутят последствия гибридной войны против России. По его словам, Москва делала все возможное, чтобы избежать столкновения, но «вызов уже брошен».