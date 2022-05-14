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Французский футболист «Спартака» рассказал о сложностях жизни в Москве

Французский футболист «Спартака» Жиго рассказал о сложностях в понимании русского языка

Фото: Alex Zarubi / Unsplash

Французский футболист московского «Спартака» Самюэль Жиго рассказал о сложностях жизни в Москве. Его слова приводятся на сайте красно-белых.

«Помню, как прилетел в Шереметьево. Это сейчас я уже неплохо понимаю русский язык, а тогда даже с английским все было очень грустно. К тому же все вокруг казалось мне каким-то огромным, чувствовал себя странно», — вспомнил защитник. Он подчеркнул, что адаптироваться ему помогли товарищи по команде.

Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. В составе команды он стал серебряным призером чемпионата России сезона-2020/2021.

4 мая колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился первыми впечатлениями о Москве. Он назвал город прекрасным, спокойным и способствующим его душевному спокойствию.

Анастасия Борисова
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