Лавров вспомнил о самых мрачных годах холодной войны из-за высылки дипломатов

Глава МИД Лавров: такой «синхронной» высылки дипломатов не было даже в годы холодной войны

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что не помнит такой «синхронной» высылки дипломатов даже в годы холодной войны. Об этом заявил в субботу, 14 мая, выступая на 30-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), трансляцию которой опубликовало ведомство.

«[Антироссийская] кампания не обошла стороной и наших дипломатов, им часто приходится трудиться в экстремальных условиях, иногда с риском для здоровья и жизни, но даже в самые мрачные годы холодной войны такой массовой синхронной высылки дипломатов мы не припомним», — сказал министр.

Лавров также добавил, что со сложностями за границей сталкиваются многие россияне. По его словам, на Западе подвергаются буллингу деятели культуры и искусства из России, спортсмены, ученые, предприниматели, а также простые российские граждане.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе ощутят последствия гибридной войны против России. «Трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — пригрозил он.