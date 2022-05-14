Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров вспомнил о самых мрачных годах холодной войны из-за высылки дипломатов

Глава МИД Лавров: такой «синхронной» высылки дипломатов не было даже в годы холодной войны

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что не помнит такой «синхронной» высылки дипломатов даже в годы холодной войны. Об этом заявил в субботу, 14 мая, выступая на 30-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), трансляцию которой опубликовало ведомство.

«[Антироссийская] кампания не обошла стороной и наших дипломатов, им часто приходится трудиться в экстремальных условиях, иногда с риском для здоровья и жизни, но даже в самые мрачные годы холодной войны такой массовой синхронной высылки дипломатов мы не припомним», — сказал министр.

Лавров также добавил, что со сложностями за границей сталкиваются многие россияне. По его словам, на Западе подвергаются буллингу деятели культуры и искусства из России, спортсмены, ученые, предприниматели, а также простые российские граждане.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе ощутят последствия гибридной войны против России. «Трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — пригрозил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал о последствиях вступления Финляндии в НАТО
Московские врачи поборются за жизнь прилетевшей из Дагестана львицы
В Белоруссии Международный союз биатлонистов обвинили в двойных стандартах
В Грузии отказались признавать референдум в Южной Осетии
Приостановку покупки Маском акций Twitter оценили
Лавров вспомнил о самых мрачных годах холодной войны из-за высылки дипломатов
Кадыров сообщил об отправке на Украину 600 бойцов в полной экипировке
Женщина отправилась проверить почту и стала жертвой нападения медведя
В обстрелянном Украиной российском селе Солохи начались восстановительные работы
Лавров пригрозил Западу последствиями из-за гибридной войны против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.