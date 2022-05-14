Министр Аун заявил, что Ливия не в состоянии увеличить поставки нефти и газа в Европу

Ливия отказалась компенсировать Европе российские нефть и газ в силу отсутствия избыточных объемов природных ресурсов. Министр нефти и газа в Правительстве национального единства страны Мухаммед Аун заявил, что государство не может увеличить поставки и заместить экспорт из России, передает информационный портал Akhbarlibya24.

«Мы не в состоянии увеличить поставки нефти и газа в Европу. Необходимо увеличивать добычу», — подчеркнул политик.

Аун уточнил, что Национальная нефтяная корпорация получила указания сосредоточить усилия на разработке неосвоенных нефтяных и газовых месторождений.

Министр добавил, что процессы развития этого сектора нуждаются в финансировании и квалифицированном и прозрачном управлении.

О невозможности увеличить добычу природного газа для экспорта Аун говорил еще в феврале — тогда министр рассказал, что объемы газа, которые раньше экспортировались по газопроводу «Зеленый поток» в Италию, а затем попадали в общеевропейскую сеть, в настоящее время используются для нужд электростанций и других объектов внутри Ливии.

В марте он заявил, что если страна и сможет заменить российскую нефть в Европе собственной, то не ранее чем через пять-семь лет.

