Рогозин пошутил об ударе ракетным комплексом «Сармат» по Финляндии и Швеции

Рогозин пошутил об ударе «Сарматом» по Финляндии и Швеции, если они вступят в НАТО

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пошутил об ударе стратегическим ракетным комплексом «Сармат» по Финляндии и Швеции, если они вступят в Североатлантический альянс. Соответствующий пост в субботу, 14 мая, он опубликовал в своем Telegram-канале.

«У России нет враждебных намерений по отношению к Финляндии и Швеции, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. У "Сармата" по отношению к странам НАТО тоже нет предвзятого отношения и враждебных намерений. Просто работа такая», — написал Рогозин.

Ранее 14 мая заместитель главы МИД России Александр Грушко сообщил, что вступление Финляндии и Швеции в состав альянса не останется без политической реакции со стороны Москвы. Он подчеркнул, что решение о российской реакции будет принято после тщательного и выверенного анализа всех факторов.

По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, страна подаст заявку в НАТО в середине следующей недели. Аналогичный шаг рассматривают и в Швеции: по данным местных СМИ, Стокгольм может направить соответствующую заявку уже 16 мая.