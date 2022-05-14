Глава МИД ФРГ Бербок заявила о трудностях в передаче Украине замороженных средств России

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ столкнулась с трудностями в передаче Украине замороженных средств России с юридической точки зрения. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, такое решение должно соответствовать немецким законам. «Доступ к замороженным деньгам с юридической точки зрения... совсем не прост», — сказала министр, добавив, что для такой меры есть ряд веских причин, однако такой шаг должен соответствовать немецкому законодательству и решению Европейского суда.

Ранее в мае стало известно, что страны Евросоюза работают над возможностью использования замороженных российских активов для оказания помощи Киеву. Речь идет об имуществе и активах подвергнутых санкциям российских бизнесменов, которые хотели направить на финансирование восстановления Украины.