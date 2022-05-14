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МИД пригрозил ответными мерами в случае ограничения ЕС выдачи виз россиянам

Замглавы МИД РФ Грушко пообещал ответные меры в случае ограничения ЕС выдачи виз россиянам

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

МИД примет ответные меры в случае ограничения Евросоюзом выдачи виз гражданам России. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко, передает ТАСС.

По его словам, Россия может придерживаться соответствующего регламента, который позволяет вводить ответные ограничения. «Для нас такие дискриминационные меры неприемлемы, поэтому мы найдем способ, как ответить», — пригрозил Грушко.

Ранее, в апреле, Польша выступила за запрет на выдачу виз ЕС для россиян в рамках нового пакета санкций, за исключением гуманитарных виз. «Должны быть наложены решительные санкции на российское общество», — заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

10 марта власти Эстонии приняли решение приостановить выдачу туристических виз россиянам. Как рассказала министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, запрет будет действовать до прекращения военных действий на Украине.

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Мария Гейн
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