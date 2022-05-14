Захарова оценила заявления ФРГ о глобальном голоде из-за ситуации на Украине

Захарова назвала санкции Запада против РФ причиной роста цен после слов Бербок о голоде

Первопричиной роста цен являются антироссийские санкций Запада. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила утверждения главы МИД ФРГ Анналены Бербок о возможности глобального голода из-за ситуации на Украине. Об этом в субботу, 14 мая, российский дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Непонимание этого — признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение», — подчеркнула Захарова.

При этом она добавила, что в более широком контексте причиной является развал государственности Украины, который, как указала дипломат, также представляет собой дело рук коллективного Запада.

«К нему причастны в том числе предшественники госпожи Бербок, которые не просто вмешивались в ситуацию в этой стране, а моделировали внутреннюю и внешнюю политику Украины в ручном режиме», — напомнила она.

Ранее Анналена Бербок в ходе пресс-конференции заявила, что из-за ситуации на Украине может наступить глобальный голод. По мнению министра, «блокада экспорта продовольствия» является сознательной и ее можно назвать частью «гибридной войны».