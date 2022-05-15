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В Израиле назвали возможного убийцу журналистки Al Jazeera

Haaretz: журналистку Абу Акле мог застрелить боец элитного подразделения армии Израиля

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израильская газета Haaretz выяснила, что журналистку телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле мог застрелить боец элитного подразделения армии Израиля «Дувдеван». Об этом сообщает ТАСС.

Источник Haaretz утверждает, что бойцы «Дувдевана», прибывшие в лагерь беженцев в палестинском городе Дженин 11 мая, открыли огонь по вооруженному мужчине, позади которого находилась группа журналистов. Расследование, проведенное Армией обороны Израиля, показало, что было сделано шесть выстрелов.

Один из стрелявших солдат был вооружен винтовкой с оптическим прицелом и вел огонь через бойницу армейского внедорожника. При этом он находился на расстоянии около 190 метров от Абу Акле и утверждает, что не видел ее. На журналистке был бронежилет с надписью «Пресса».

В результате обстрела Абу Акле получила ранение в голову и погибла. Другой выстрел попал в продюсера Al Jazeera Али ас-Самуди, однако он остался жив.

Во время похорон журналистки израильские силовики с дубинками стали задерживать участников процессии. Пострадали в том числе и те, кто нес гроб. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность действиями израильских сил безопасности. Вашингтон осудил поведение полиции Израиля на похоронах Абу Акле.

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Олег Парамонов
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