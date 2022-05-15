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Глава МИД Украины и госсекретарь США обсудили увеличение поставок оружия

Глава МИД Украины Кулеба обсудил поставки оружия с госсекретарем США Блинкеном

Фото: Dmytro Kuleba / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает ТАСС.

По утверждению Кулебы, обсуждались увеличение поставок оружия и другой американской помощи Украине, а также экспорт украинского продовольствия в страны Африки и Азии. «Благодарен коллеге и США за лидерство и непреклонную поддержку», — написал он в своем Twitter.

Накануне прошла встреча Кулебы и министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса. Министры беседовали о нефтяном эмбарго и присвоении Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

13 мая сообщалось, что Кулеба провел встречу с коллегами из стран «Большой семерки» и обсудил стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией с британским министром иностранных дел Лиз Трасс.

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Олег Парамонов
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