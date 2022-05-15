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Россиянам объяснили основную причину аварий с электросамокатами

МВД заявило, что причиной половины ДТП с электросамокатами является их внезапное появление

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Globallookpress.com

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России объяснил основную причину аварий с участием электросамокатов. Как отмечается в информационно-аналитическом обзоре, половиной причин ДТП является внезапное появление на дороге и малая заметность в потоке транспорта, передает ТАСС.

Большая часть дорожно-транспортных происшествий со средствами индивидуальной мобильности происходит с молодыми людьми. 43 процента пострадавших — это люди в возрасте от 20 до 34 лет. На возраст от 35 лет и больше приходится 28,7 процента от общего числа.

По информации МВД, 76 процентов аварий с участием электросамокатов и 55 процентов погибших в них зарегистрировано в светлое время суток.

Всего за 2021 год в России произошло 627 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, на 68 процентов больше, чем годом ранее. В результате происшествий погибли 20 человек, получили травмы 704 человека.

Ранее в Совфеде предложили МВД ввести ОСАГО для электросамокатов. Сенаторы также призвали ограничить максимальную скорость транспортных средств и разделить их на используемые в личных и коммерческих целях.

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Марина Совина
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