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Финские энергетики разъяснили прекращение поставок электроэнергии из России

Fingrid: Россия приостановила поставки электроэнергии в Финляндию из-за санкций Евросоюза

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Финские энергетики разъяснили, что прекращение поставок российского электричества в Финляндию не связано с вступлением страны в НАТО. Об этом пишет агентство «Прайм».

Компания Fingrid, управляющая электросетями Финляндии, заявила, что Россия была вынуждена приостановить поставки, поскольку санкции Евросоюза не позволяют их оплачивать. «Таким образом, приостановка является скорее следствием, чем контрмерой России», — подчеркивается в сообщении.

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RAO Nordic Oy, являющаяся «дочкой» российской компании «Интер РАО», с 14 мая приостановила поставки электроэнергии в Финляндию. В 2021 году «Интер РАО» поставила в Финляндию 8,2 миллиарда киловатт-часов. Fingrid планирует заменить российскую электроэнергию за счет поставок из Швеции и наращивания внутреннего производства.

Ранее Финляндия официально объявила о намерении вступить в НАТО. Это решение будет обсуждаться в финском парламенте в понедельник, 16 мая.

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Олег Парамонов
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