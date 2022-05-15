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Кадыров обратился к Эрдогану из-за плана эвакуации военных с «Азовстали»

Глава Чечни Кадыров раскритиковал план Турции по эвакуации военных с «Азовстали»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале оценил план Турции по эвакуации украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Он раскритиковал заявления советника турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, однако отметил, что с уважением относится к лидеру мусульманского государства. Кадыров назвал полк «Азов» фашистско-нацистским преступным вооруженным формированием, которое виновно в убийствах жителей Донбасса.

«В подвалах "Азовстали" эти фашистские преступники удерживают мирных граждан, используя их как живой щит. Члены этой бандитской организации известны на Украине и за ее пределами регулярными высказываниями, оскорбляющими великие исламские ценности и высмеивающими религию ислам в целом», — написал глава Чечни.

По его мнению, мусульман России возмутило, что Турция поставляла на Украину беспилотные летательные аппараты «Байрактар». Кадыров отметил, что мусульмане еще более остро восприняли информацию о том, что Анкара готова «эвакуировать ярых противников и очернителей ислама».

«Обращаюсь к президенту Турции Реджепу Эрдогану: азовцы — убийцы и безбожники, которых сейчас вам хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии. Не дайте себя обмануть преступникам, которые хотят с вашей помощью избежать суда и заслуженного наказания», — высказался Кадыров.

Ранее Турция предложила направить корабль для эвакуации раненых украинских военных с завода «Азовсталь». Как сообщил советник президента Турции Ибрагим Калын, согласно плану, раненых военных должны были доставить в Бердянск, откуда их забрало бы в Стамбул турецкое судно.

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Евгений Шульгин
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