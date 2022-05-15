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Во Львове сообщили об ударе четырех российских ракет по военному объекту

Глава администрации Львовской области заявил о разрушении военного объекта ракетами России

Фото: Shutterstock

Один из объектов военной инфраструктуры Львовской области разрушен в результате удара четырех российских ракет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу областной администрации Максима Козицкого.

По его словам, согласно предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Козицкий также уточнил, что разрушенный объект находится в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей.

Комментариев Минобороны России в настоящий момент нет.

Специальная военная операция на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале спецоперации в Донбассе. По его словам, российские военные будут добиваться демилитаризации и денацификации Украины.

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Варвара Кошечкина
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