Тренер бывшего чемпиона UFC обратился к Нурмагомедову

Тренер Оливейры предложил Хабибу Нурмагомедову и Исламу Махачеву бой за титул в Бразилии

Тренер бразильского бойца смешанного стиля (MMA) Чарльза Оливейры Диего Лима обратился к Хабибу Нурмагомедову и Исламу Махачеву. Об этом сообщает Sportskeeda.

Специалист отреагировал на требования россиян, которые хотели провести поединок между Махачевым и Оливейрой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Лима предложил изменить локацию и организовать титульный поединок в Бразилии.

Ранее Нурмагомедов заявил, что хотел бы увидеть поединок Оливейры и Махачева за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе в Абу-Даби. Бразилец утратил пояс, провалив взвешивание перед боем против Джастина Гейджи. Несмотря победу Оливейры, пояс стал вакантным.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Россиянин трижды защитил пояс и покинул спорт, не потерпев ни единого поражения. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках.