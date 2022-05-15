Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России оценили связь расходов на перевозки с подорожанием продуктов

Член АСОРПС Востриков заявил, что рост цен продуктов в РФ не связан с тратами на перевозки

Фото: Anton Belitsky/ Globallookpress.com

Подорожание продуктов в России не связано с затратами на перевозки, такую оценку дал член совета Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) Антон Востриков, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что ставка на железнодорожные перевозки пищевых товаров не изменилась с начала года, поэтому не повлияла на расходы на транспортировку.

Материалы по теме:
Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
Отрицательный рост.Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
25 мая 2021
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
18 марта 2022

«Рост цен связан с другими факторами. Тем более, что транспортная составляющая занимает порядка 10 процентов от конечной стоимости продукта», — пояснил Востриков.

Он добавил, что маршруты на железной дороге внутри России не поменялись, однако из-за снижения объема импорта через порты Санкт-Петербурга и Новороссийска наблюдается сокращение перевозок скоропортящихся продуктов железнодорожным и автомобильным транспортом.

Ключевыми трендами в сегменте железнодорожных перевозок эксперт назвал увеличение экспорта пищевых товаров из Белоруссии транзитом через Россию, а также рост поставок в Среднюю Азию через порты Дальнего Востока.

Ранее россиянам назвали новый риск для роста цен на продукты. В частности, логистические компании предупредили о подорожании автоперевозок на треть в 2022 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
При обстреле поселка в Белгородской области со стороны Украины пострадал человек
В Госдуме рассказали о приоритетной повестке
Конгрессмены США захотели раскрыть «одну из величайших тайн» на слушаниях по НЛО
В Херсоне рассказали об обстановке после бунта в СИЗО
Пользователи сети обсудили LEGO по-советски
В Евросоюзе обеспокоились возможной рецессией и стагфляцией
Байден призвал «покончить с внутренним терроризмом» в США
В России оценили связь расходов на перевозки с подорожанием продуктов
В Словакии проверят на экстремизм символ «Азова» на памятнике советским воинам
Финский журналист высмеял вылет Овечкина из Кубка Стэнли
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.