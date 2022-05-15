В России оценили связь расходов на перевозки с подорожанием продуктов
Подорожание продуктов в России не связано с затратами на перевозки, такую оценку дал член совета Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) Антон Востриков, передает РИА Новости.
Эксперт отметил, что ставка на железнодорожные перевозки пищевых товаров не изменилась с начала года, поэтому не повлияла на расходы на транспортировку.
«Рост цен связан с другими факторами. Тем более, что транспортная составляющая занимает порядка 10 процентов от конечной стоимости продукта», — пояснил Востриков.
Он добавил, что маршруты на железной дороге внутри России не поменялись, однако из-за снижения объема импорта через порты Санкт-Петербурга и Новороссийска наблюдается сокращение перевозок скоропортящихся продуктов железнодорожным и автомобильным транспортом.
Ключевыми трендами в сегменте железнодорожных перевозок эксперт назвал увеличение экспорта пищевых товаров из Белоруссии транзитом через Россию, а также рост поставок в Среднюю Азию через порты Дальнего Востока.
Ранее россиянам назвали новый риск для роста цен на продукты. В частности, логистические компании предупредили о подорожании автоперевозок на треть в 2022 году.