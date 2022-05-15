В России оценили связь расходов на перевозки с подорожанием продуктов

Член АСОРПС Востриков заявил, что рост цен продуктов в РФ не связан с тратами на перевозки

Подорожание продуктов в России не связано с затратами на перевозки, такую оценку дал член совета Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) Антон Востриков, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что ставка на железнодорожные перевозки пищевых товаров не изменилась с начала года, поэтому не повлияла на расходы на транспортировку.

«Рост цен связан с другими факторами. Тем более, что транспортная составляющая занимает порядка 10 процентов от конечной стоимости продукта», — пояснил Востриков.

Он добавил, что маршруты на железной дороге внутри России не поменялись, однако из-за снижения объема импорта через порты Санкт-Петербурга и Новороссийска наблюдается сокращение перевозок скоропортящихся продуктов железнодорожным и автомобильным транспортом.

Ключевыми трендами в сегменте железнодорожных перевозок эксперт назвал увеличение экспорта пищевых товаров из Белоруссии транзитом через Россию, а также рост поставок в Среднюю Азию через порты Дальнего Востока.

Ранее россиянам назвали новый риск для роста цен на продукты. В частности, логистические компании предупредили о подорожании автоперевозок на треть в 2022 году.