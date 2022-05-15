Российские военные получат новые машины химической разведки РХМ-9 в 2022 году

Машины химической разведки РХМ-9 поступят на вооружение войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в 2022 году. Об этом заявили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

«Жители и гости Костромы могли увидеть образцы современного и перспективного вооружения и военной техники войск РХБЗ ВС РФ, в том числе новейшую машину химической разведки РХМ-9. Данный образец на базе автомобиля "Тайфун-К" в настоящее время является самым совершенным в своем классе и поступит на вооружение войск уже в этом году», — сообщили в оборонном ведомстве в связи с 90-летней годовщиной формирования Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала С.К. Тимошенко.

РХМ-9 построили на базе бронеавтомобиля КамАЗ-63969 «Тайфун-К». Машина обеспечивает защиту от пуль калибра 12,7 миллиметра. РХМ-9 предназначена для ведения радиационной, химической и биологической разведки на поле боя.

Ранее стало известно, что в России началось серийное производство необитаемого боевого модуля «Спица». Комплекс вооружения предназначен для установки на бронеавтомобили «Выстрел».

В ноябре 2021 года начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что новые российские огнеметы смогут разместить на беспилотниках.