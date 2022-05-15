Россиянам раскрыли способ продлить срок службы смартфона

Менеджер Jet CyberCamp Рудая предупредила об опасности загрузки ПО с ненадежных ресурсов

Менеджер сервиса Jet CyberCamp центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая раскрыла россиянам способ продлить срок службы смартфона. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Эксперт отметила, что наиболее вредоносным ПО являются программы-майнеры, они загружают устройство на 100 процентов без перерывов и значительно снижают его ресурс.

Рудая предупредила об опасности загрузки программ с ненадежных ресурсов, поскольку майнер может являться частью приложения или расширения браузера.

«В текущей ситуации, с учетом блокировки некоторых приложений в официальных магазинах приложений, публикуется множество клонов или инструкций по загрузке ПО из ненадежных источников», — указала специалист.

Она порекомендовала загружать программы с первоисточников, в частности с официальных сайтов разработчиков. Также необходимо проверять собственным антивирусом новые файлы, особенно полученные в мессенджерах.

Рудая дала совет внимательно относиться к устанавливаемым для браузеров расширениям, обновлять операционные системы по мере выхода новых обновлений, а также удалять или блокировать разрешения для неиспользуемых приложений.

Ранее журналисты издание The Sun описали явные признаки, которые могут указывать на заражение смартфона вирусом. Одними из них являются снижение производительности и перегрев устройства.

