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Спорт

Суд прекратил уголовное дело против избивших олимпийского чемпиона в Москве

Суд прекратил уголовное дело по факту избиения фигуриста Дмитрия Соловьева

Фото: Shutterstock

Тверской районный суд Москвы прекратил уголовное дело против избивших российского фигуриста и олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева. Об этом сообщает Sport24.

Дело было прекращено в связи с примирением сторон. Суд постановил освободить из под стражи Владислава Смирнова и Владислава Яковцева, которых обвиняли в нападении на Соловьева.

21 декабря 2021-го Соловьева избили в Москве. Спортсмен вступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову, и вмешался в конфликт. Соловьев получил травму головы и поступил в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Против нападавших было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»).

Соловьев известен по выступлениям в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях.

Николай Костюков
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