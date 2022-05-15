Врач развеял миф о безвредности вейпов

Отоларинголог Зайцев заявил, что использование вейпов приводит к онкологии

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Ura.ru развеял миф о безвредности электронных сигарет. По его словам, любители вейпов рано или поздно обязательно столкнуться с проблемами со здоровьем.

«История в том, что хронизация (появление хронической болезни — прим. «Ленты.ру») точно наступит. Просто она наступит мягче, и от этого якобы приятнее, но она будет более выраженная. Это человека не остановит. Когда он пользуется вейпами у него нет понимания, что это опасно. Вот в чем главный подвох заключается», — заявил специалист.

Медик отметил, что использование парящих устройств в итоге также может привести к онкологии. По его словам, онкологический процесс может зародиться в слизистой, в бронхах, либо в легких.

Ранее Роспотребнадзор обнаружил препарат против чесоточных клещей, а также ряд других отравляющих веществ в курительной смеси для вейпа с содержанием солевого никотина. В ведомстве уточнили, что в никотиносодержащей продукции также были найдены метаболиты растений, компоненты чистящих средств и парфюмерии, освежителей воздуха и другие химические вещества. Информация об их наличии на этикетке отсутствовала.