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Названо бесплатное средство от жира на животе

В Mayo Clinic рассказали, что продолжительность сна влияет на набор жира

Фото: Pixabay

Исследователи Mayo Clinic назвали бесплатное средство, помогающее избавиться от отложений жира на животе. По их мнению, человек, который желает похудеть, должен следить не только за питанием и физической нагрузкой, но и за тем, как он спит, сообщает «Медик Форум».

«То, как вы спите, в том числе качество и продолжительность вашего сна, влияют на ваш вес и механизмы набора жира. Недостаток сна ведет к увеличению веса даже у молодых и здоровых людей», — рассказали специалисты.

Эксперты отметили, что если человеку не удается спать определенное количество времени, это может привести к отложению висцерального жира, откладывающегося в зоне брюшной полости. Из-за него пациент может быть подвержен сердечным заболеваниям, диабету, деменции, раку молочной железы, а также толстой кишки.

Врачи пояснили, что количество сна, в котором нуждается человек, различается в зависимости от возраста человека и уровня его физической активности. Потребность уделять больше времени для сна возрастает у людей во время болезни, или же тех, кто подвержен стрессу. Оптимальным временем для сна исследователи назвали продолжительность от семи до восьми часов.

Ранее эксперт по фитнесу и здоровому образу жизни Саския Грегсон-Уильямс развеяла популярные мифы о похудении и рассказала худеющим, как избавиться от лишнего веса. По словам специалиста, правильные жиры не увеличивают вес и должны составлять около 30 процентов в рационе.

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Марина Совина
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