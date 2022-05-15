Названо бесплатное средство от жира на животе

В Mayo Clinic рассказали, что продолжительность сна влияет на набор жира

Исследователи Mayo Clinic назвали бесплатное средство, помогающее избавиться от отложений жира на животе. По их мнению, человек, который желает похудеть, должен следить не только за питанием и физической нагрузкой, но и за тем, как он спит, сообщает «Медик Форум».

«То, как вы спите, в том числе качество и продолжительность вашего сна, влияют на ваш вес и механизмы набора жира. Недостаток сна ведет к увеличению веса даже у молодых и здоровых людей», — рассказали специалисты.

Эксперты отметили, что если человеку не удается спать определенное количество времени, это может привести к отложению висцерального жира, откладывающегося в зоне брюшной полости. Из-за него пациент может быть подвержен сердечным заболеваниям, диабету, деменции, раку молочной железы, а также толстой кишки.

Врачи пояснили, что количество сна, в котором нуждается человек, различается в зависимости от возраста человека и уровня его физической активности. Потребность уделять больше времени для сна возрастает у людей во время болезни, или же тех, кто подвержен стрессу. Оптимальным временем для сна исследователи назвали продолжительность от семи до восьми часов.

Ранее эксперт по фитнесу и здоровому образу жизни Саския Грегсон-Уильямс развеяла популярные мифы о похудении и рассказала худеющим, как избавиться от лишнего веса. По словам специалиста, правильные жиры не увеличивают вес и должны составлять около 30 процентов в рационе.