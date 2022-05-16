Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин встретился с Пашиняном в Кремле

Президент России Путин проводит встречу с премьер-министром Армении Пашиняном в Кремле

Фото:Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидеры двух стран обсуждают темы региональной повестки, в частности Нагорный Карабах.

«Мы продолжаем работать активно совместно в деле урегулирования карабахской проблемы. В трехстороннем формате вместе с нашими партнерами из Азербайджана. Вопросов очень много. Я рад возможности встретиться с вами вдвоем и поговорить по всем комплексам», — отметил Путин.

Кроме того, главы двух стран обсудили вопросы экономики. Российский лидер отметил, что наблюдается рост товарооборота между государствами, инвестпроекты продолжаются.

Пашинян приехал в Москву на саммит лидеров стран-членов ОДКБ​​​. Ранее президент России также отдельно побеседовал с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В ходе встречи глав Путин проинформировал коллег о ходе специальной военной операции на Украине и серию совместных военных учений стран блока осенью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Эрдоган отказался одобрять членство Швеции и Финляндии в НАТО
В ЕС объяснили отказ Венгрии вводить эмбарго на российскую нефть
«Авито Недвижимость» предоставит «ЛизаАлерт» жилье во время поисковых операций
Путин встретился с Пашиняном в Кремле
Стилисты дали советы по выбору подходящего бюстгальтера
В Санкт-Петербурге на месте недостроенного парка появился кукиш
В Испании столкнулись пассажирский и товарный поезда
Россиянина осудят за избиение подростка камнем и телефоном
В Парагвае найден новый вид неядовитых змей
Евросоюз пообещал помочь Украине с вывозом зерна на продажу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.