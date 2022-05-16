Путин встретился с Пашиняном в Кремле

Президент России Путин проводит встречу с премьер-министром Армении Пашиняном в Кремле

Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидеры двух стран обсуждают темы региональной повестки, в частности Нагорный Карабах.

«Мы продолжаем работать активно совместно в деле урегулирования карабахской проблемы. В трехстороннем формате вместе с нашими партнерами из Азербайджана. Вопросов очень много. Я рад возможности встретиться с вами вдвоем и поговорить по всем комплексам», — отметил Путин.

Кроме того, главы двух стран обсудили вопросы экономики. Российский лидер отметил, что наблюдается рост товарооборота между государствами, инвестпроекты продолжаются.

Пашинян приехал в Москву на саммит лидеров стран-членов ОДКБ​​​. Ранее президент России также отдельно побеседовал с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В ходе встречи глав Путин проинформировал коллег о ходе специальной военной операции на Украине и серию совместных военных учений стран блока осенью.