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России посоветовали изменить военную доктрину из-за Финляндии и Швеции

Аналитик Коротченко призвал нацелить ядерные ракеты на Запад из-за Финляндии и Швеции

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

России в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО следует оснастить «Калибры» и «Искандеры» на западном направлении ядерными боезарядами. Об этом РИА Новости рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Также аналитик призвал внести изменения в военную доктрину, уточняющие условия применения тактического ядерного оружия в ответ на возможную агрессию. Он объяснил это тем, что при вступлении по ускоренной процедуре Финляндии и Швеции в НАТО, уже к лету вооруженные силы этих стран будут полностью интегрированы в военную структуру альянса, и в любой момент на территории указанных стран может произойти развертывание ударных группировок объединенных вооруженных сил НАТО или предприняты иные действия, критически влияющие на национальную безопасность России.

Эксперт указал, что Россия сможет добиться полного паритета с НАТО лишь при значительных финансовых и временных затратах. Однако быстро нивелировать угрозы можно путем поступления в 2022 году в войска Западного военного округа и на Балтийский флот тактического ядерного оружия.

15 мая глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев сообщил, что в случае вступления Финляндии в НАТО Россия усилит группировку войск на финской границе. «В случае, если в Финляндии в непосредственной близости от нас будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности России ничего не угрожает», — заверил он. По мнению Бондарева, Финляндия и Швеция «не горели желанием» вступать в Североатлантический альянс, однако США упорно оказывают давление на эти скандинавские страны. «И сейчас практически дожали финнов», — добавил политик.

Ранее в Швеция пообещали, что если ее заявку на вступление в НАТО одобрят, страна выступит против размещения на своей территории ядерного оружия и военных баз. В заявлении правящей партии страны утверждалось, что социал-демократы будут работать над тем, чтобы Швеция вступила в альянс лишь с подобными оговорками.

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Марина Совина
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