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Неизлечимо больной мужчина исполнил последнее желание и женился на пляже

Daily Mail: последним желанием мужчины стала свадьба на пляже

Фото: Emily Draper Knisley

Неизлечимо больной американец исполнил последнее желание и женился на возлюбленной на пляже. Об этом сообщает Daily Mail.

27-летний Хантер Книсли с детства страдает от мышечной дистрофии Беккера, генетического дегенеративного заболевания, которое делает мышцы тела слабее и постепенно сокращает их объем. В начале апреля эхокардиограмма показала, что у него терминальная стадия сердечной недостаточности. Врачи сообщили мужчине, что ему осталось жить несколько недель.

Последним желанием Книсли стала свадьба с возлюбленной, с которой у них есть общий сын. Он рассказал, что родился с женой в одной и той же больнице в Огайо, они учились в одной школе, и даже номера их свидетельств социального страхования отличаются всего на одну цифру.

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Пара официально поженилась в здании суда 14 апреля. А с помощью больницы, в которой мужчина проходит лечение, и организатора свадеб они смогли провести пляжную церемонию 21 апреля, что, по словам Хантера, было всем, чего он когда-либо хотел.

После свадьбы состояние мужчины немного улучшилось, и у него может быть больше времени, чем изначально предполагали врачи. Он проводит это время с семьей, женой и играет с детьми.

Ранее сообщалось, что в английском графстве Чешир работники хосписа исполнили последнее желание пациентки и устроили ей встречу с ее конем и двумя собаками. До того как попасть в хоспис, британка каждый день каталась на коне и считала его важной частью жизни.

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Рузанна Акмалтдинова
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