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В Литве призвали прекратить транзит российских газа и нефти через Украину

Глава МИД Литвы призвал прекратить транзит российских газа и нефти через Украину

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Литвы Габрюэлюс Ландсбергис призвал прекратить транзит российских газа и нефти через Украину. Об этом он высказался перед началом заседания глав МИД стран Европейского союза (ЕС), передает РИА Новости.

По мнению Ландсбергиса, прекращение транзита энергоносителей через украинскую территорию позволит решить проблему нефтяного эмбарго в отношении России, которое в настоящее время блокирует Венгрия.

«Одним из решений может быть оказание помощи Украине отключиться от газа и нефти из России, поскольку та страна ЕС, которая не может помочь нам прийти к единому решению (Венгрия — прим. "Ленты.ру"), зависит от трафика из Украины. Поэтому если трафик будет прекращен из Украины, то проблема решится сама собой», — пояснил дипломат.

Ранее Ландсбергис заявил, что весь Евросоюз «находится в заложниках» у Венгрии, которая единственная из 27 стран ЕС блокирует нефтяное эмбарго в отношении России. В Будапеште, в свою очередь, настаивают на том, что отказ от российской нефти нанесет слишком серьезный ущерб экономике.

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Георгий Нестеров
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