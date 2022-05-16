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Онколог развеял шесть мифов о меланоме и призвал россиян не расслабляться

Онколог Михаил Пильх: людям с оливковой или смуглой кожей тоже угрожает меланома

Фото: Shutterstock

Врач-онколог высшей категории, онкомаммолог, врач-онкоколопроктолог, химиотерапевт, врач-онкохирург «СМ-Клиника» Михаил Пильх развеял шесть мифов о меланоме и призвал не расслабляться. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил россиянам, что людям с оливковой или смуглой кожей этот вид рака тоже угрожает, поэтому всем очень важно вовремя реагировать на симптомы и проходить обследование.

Миф первый: рак кожи — это всегда меланома

Хорошая новость, по словам онколога, заключается в том, что в 80 процентах случаев онкологи диагностируют базальноклеточный рак кожи, который не дает метастазов, и человек имеет все шансы на выздоровление. Еще 16 процентов случаев — это плоскоклеточный рак, который возникает в плоском эпителии кожи, добавил он.

Миф второй: черная родинка точно является меланомой

Наиболее распространенный тип меланомы — поверхностная меланома, которая обычно встречается у людей со светлой кожей, продолжает Пильх. Также существует амеланотическая меланома, обычно розовая или красная, нередко с сероватыми краями, и акральная меланома, которая образуется на ладонях, пятках или вокруг ногтей.

Миф третий: обладателям оливковой или смуглой кожи меланома не страшна

Врач напомнил, что вопреки распространенному мнению, людям с оливковой или смуглой кожей также может угрожать этот вид рака. Например, заметил он, акральные меланомы чаще диагностируются как раз у смуглых.

«Даже если вы не склонны долго находиться на солнце, важно использовать на улице крем с SPF не меньше 30, стараться находиться в тени с 10:00 до 16:00, когда солнечные лучи особенно активны, и постоянно проверять кожу на предмет неожиданных изменений», — уточнил Пильх.

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Миф четвертый: если не загорать, то и меланомы не будет

Пристрастие к солярию и загару действительно может спровоцировать риск развития меланомы, предупредил врач. Однако медик напомнил, что, как и в случае со многими другими видами рака, заболевание вызывает не только один фактор. Особенно осторожными, по его словам, следует быть светлокожим голубоглазым или зеленоглазым людям, у которых на теле много родинок и веснушек, а также тем, у кого были родственники с меланомой или любым другим раком кожи.

Чем ближе родственник (брат, сестра, мать или отец), тем такая онконастороженность должна быть выше

Михаил Пильх Врач-онколог высшей категории, химиотерапевт

Миф пятый: меланома бывает только на коже

Пильх объяснил, что в 90 процентах случаев меланому действительно диагностируют на коже. Остальные 10 процентов, по словам врача, приходятся на зоны, где тоже есть эпителиальные клетки: слизистые оболочки гениталий, носа, глаз, желудка и кишечника, спинного и головного мозга.

Миф шестой: обнаружить меланому может только врач

По мнению онколога, некоторые виды меланом действительно можно обнаружить только во время обследования у специалиста. Но расслабляться и забывать о самодиагностике тоже не стоит. Существует простая шкала АКОРД, в соответствии с которой нужно проверять все свои родинки, где А — это асимметрия, К — неровные края, О — странная, неоднородная, слишком темная окраска, Р — размер, превышающий шесть миллиметров, Д — динамика образования.

Любые нетипичные изменения должны насторожить. Врач сможет оценить состояние родинки и при необходимости назначит биопсию

Михаил Пильх Врач-онколог высшей категории, химиотерапевт

Ранее национальная служба здравоохранения Англии назвала четыре признака рака пищевода. По словам специалистов, такую опухоль обнаружить сложно, но красноречивые пищеварительные симптомы могут в этом помочь.

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Юлия Кальницкая
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